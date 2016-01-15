«شئون الخليج»: الملك سلمان ينوي التخلي عن العرش لوزير دفاعه خلال أسابيع

ذكر عدد من المصادر المطلعة، لمعهد شؤون الخليج في واشنطن، اليوم الجمعة، أن حاكم المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ينوي التخلي عن العرش لصالح نجله ووزير الدفاع محمد بن سلمان، وأنه يقوم بزيارات لإخوته للحصول على تأييدهم في الخطوة التي ستطيح بولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف الأثير لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب المصادر، فقط أطلع الملك سلمان 80 عاما إخوته أن استقرار النظام الملكي السعودي يلزم تغيير الخلافة في المُلك، فبدلا من أن تكون خطوطا جانبية فينتقل الملك للإخوة، تصبح عمودية وينتقل الملك للأبناء، لينتقل بذلك الحكم لوزير الدفاع الحالي محمد بن سلمان.

وذكرت المصادر أن الملك سلمان أشار للنظام الملكي الأردني الذي غير قواعد انتقال الخلافة بين الإخوة، وجعلتها تنتقل للأبناء، في الوقت الذي لم ينجب فيه وزير الداخلية محمد بن نايف أي ابناء، وله بنتان، على عكس محمد بن سلمان الذي أنجب ولدان وبنتان.

وأشار معهد شؤون الخليج إلى أن الملك سلمان ينوي نقل السلطة وتنصيب نجله محمد بن سلمان وهو على قيد الحياة، ولكن المصادر لم تحدد وقت حدوث ذلك، ولكنهم يروّن أن ذلك سيحدث في غضون أسابيع، وأن الملك سلمان ينفق ملايين الدولارات للحصول على تأييد قراره في العائلة المالكة.

كان الملك سلمان أعفى أخيه الأمير مقرن بن عبدالعزيز من منصبه في أبريل الماضي بعد 94 يوما من تعيينه في هذا المنصب وحل مكانه محمد بن نايف.