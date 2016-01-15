أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أهالي كفر الشيخ يشيعون جثمان شهيد كمين الشيخ زويد

Google+ Print
أهالي كفر الشيخ يشيعون جثمان شهيد كمين الشيخ زويد أهالي كفر الشيخ يشيعون جثمان شهيد كمين الشيخ زويد

تشييع جنازة – أرشيفية

شيع الآلاف من أهالي قرية “الزبيدة القبلية” بمركز “سيدي سالم” بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد مجند محمد فوزي فريد، الذى استشهد فى العملية الإرهابية التى حدثت مساء أمس الخميس بكمين جنوب الشيخ زويد بالعريش، وأسفرت عن استشهاد 4 مجندين، وتصفية الإرهابيين بعد اشتباكات دامية.

ووصل جثمان الشهيد ملفوفا فى علم ، وصلى عليه الجميع صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالقرية، وتناول خطيب الجمعة حرمة الدماء وندد بالإرهاب الأعمى الذى يحصد أرواح الشباب ويهدد أمن الوطن، وتوعد المجرمين بالويلات ونيران جهنم، ثم حمل جثمان الشهيد لمثواه الأخير وسط هتافات منددة بالإرهاب والمطالبة بالقصاص من المجرمين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»