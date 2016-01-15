أهالي كفر الشيخ يشيعون جثمان شهيد كمين الشيخ زويد

شيع الآلاف من أهالي قرية “الزبيدة القبلية” بمركز “سيدي سالم” بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد مجند محمد فوزي فريد، الذى استشهد فى العملية الإرهابية التى حدثت مساء أمس الخميس بكمين جنوب الشيخ زويد بالعريش، وأسفرت عن استشهاد 4 مجندين، وتصفية الإرهابيين بعد اشتباكات دامية.

ووصل جثمان الشهيد ملفوفا فى علم مصر، وصلى عليه الجميع صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالقرية، وتناول خطيب الجمعة حرمة الدماء وندد بالإرهاب الأعمى الذى يحصد أرواح الشباب ويهدد أمن الوطن، وتوعد المجرمين بالويلات ونيران جهنم، ثم حمل جثمان الشهيد لمثواه الأخير وسط هتافات منددة بالإرهاب والمطالبة بالقصاص من المجرمين.