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المؤتمر الدولى لسرطان الثدى: 5 أطعمة طبيعية تقلل أضرار العلاج الكيماوى

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المؤتمر الدولى لسرطان الثدى: 5 أطعمة طبيعية تقلل أضرار العلاج الكيماوى المؤتمر الدولى لسرطان الثدى: 5 أطعمة طبيعية تقلل أضرار العلاج الكيماوى
كشفت الدكتورة سحر عبد الرؤوف، مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة الدولية، خلال المؤتمر الدولى لسرطان الثدى والنساء الذى عقد اليوم الجمعة، بأحد فنادق القاهرة، عن مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى الحد من الآثار الضارة للعلاج الكيماوى وتعزيز فرص العلاج من السرطان.

وأوضحت د.سحر أن هذه الأطعمة تشمل الكركم الذى يحوى مادة الكركمين، والعنب الأحمر الغنى بمادة الريسفيراترول resveratrol ، والشاى الأخضر لاحتوائه على الكاتيشين، والرمان الغنى بالمركبات الفينولية المضادة للأكسدة، والكاكاو المحمل بقدر هائل من البوليفينول.

وأكدت مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية خلال المؤتمر الذى نظمته المنظمة الدولية لسرطان الثدى والنساء BGICS، على أن تلك الأطعمة غنية بقدر هائل من المواد الطبيعية التى تساهم فى الوقاية من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائى، وفى نفس الوقت لها تأثيرات تكميلية فى علاج السرطان، فضلا عن مساهمتها فى وقاية الأصحاء من الأورام الخطيرة، مشيرًا إلى أن تلك المواد الفينولية لها خواص رائعة مضادة للأكسدة، وتساهم فى تخليص الجسم من السموم، وإعادة تجديد الخلايا.

وأوصت الدكتورة سحر بضرورة الاعتماد على الرمان والعنب الأحمر كفاكهة أساسية، وإضافة الكركم للمأكولات التى نتناولها يوميا، واستخدام الكاكاو والشاى الأخضر كمشروبات دافئة باستمرار .

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مصيلحى، رئيس قسم العقاقير والنباتات الطبيبة بكلية الصيدلية جامعة مصر الدولية، أن المركبات الفينولية المذكورة خلال المؤتمر تتمتع فعلاً بتأثيرات قوية فى مكافحة السرطان حسبما تشير الأبحاث والدلائل العلمية.

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مصر 365

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