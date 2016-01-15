بالفيديو.. تعرف على أعراض الحصبة وطرق الوقاية منها

الحصبة والحصبة الألمانية، أمراض فيروسية تنتقل بالعدوى بسرعة شديدة جدًا، إما عن طريق الرذاذ المتناثر من الشخص المريض أثناء السعال أو الحديث من خلال الجهاز التنفسى أو عن طريق غير مباشر باستخدام أدوات الشخص المريض.

وكشف الدكتور سيف الدين سالم، مدير الطب الوقائى بالجيزة، عن أعراض المرض وطرق الوقاية منه، قائلا: “الأعراض تبدأ بارتفاع فى درجات الحرارة وتكسير فى الجسم يظهر بعضها طفح جلدى مميز على جسد الطفل، وبالنسبة للحصبة الألمانية يظهر أعراضها بتورم الغدد اللمفاوية خلف الرأس وفى الرقبة”.

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وأكد سالم فى تصريحاته لكاميرا “video7” قناة اليوم السابع المصورة، أن مرض الحصبة له مضاعفات قد تؤدى إلى الالتهاب الرئوى أو التهاب الأذن الوسطى، أو التهاب فى المخ، كما تبلغ نسبة الوفيات بسبب المرض 5%، موضحًا أنه يمكن الوقاية منه بالمحافظة على جميع التطعيمات الروتينية للطفل.

كما كشف سالم أن مرض الحصبة الألمانى عندما ينتقل إلى سيدة حامل بأول ثلاثة أشهر، أو قبل الحمل بشهر، تصاب بما يسمى متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية التى تصيب الجنين بأعراض مختلفة، تبدأ من عيوب خلقية تتمثل فى صغر حجم الرأس مما يؤدى إلى الإصابة بالتخلف العقلى، أو عيوب خلقية بالقلب، أو إصابة العين بالمياه البيضاء أو تضخم فى الطحال والكبد.

فيما شدد على ضرورة توعية الأمهات لأطفالهن للوقاية من المرض، بالحفاظ على المسافات بين الطفل وزميله فى المدرسة، وعدم استخدام معدات زميله من أكواب مياه أو مناديل، والابتعاد عن السعال فى يده مباشرةً.