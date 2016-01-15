الآلاف من أهالى البحيرة يشيعون جنازة شهيد الشيخ زويد بسيناء

شيع الآلاف من أهالى مركز أبو حمص التابع لمحافظة البحيرة، جثمان الشهيد المجند عبد الله شكر أحد شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع أمس بكمين الشيخ زويد بسيناء بقرية زكى أفندى فى جنازة شعبية مهيبة.

وشهدت الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب، مطالبين بالثأر لكل شهداء الوطن، والقضاء على الإرهاب الذى يحصد أرواح أبناء الوطن.

وذكر أسامة شكر ابن عم الشهيد، أن آخر ما كتبه الشهيد عبر صفحته على الفيس بوك كان دعاء "اللهم لا ترنى فى من أحب مكروها، اللهم أحينى إن كانت الحياة خير لى وأمتنى إن كان الموت راحة لى"، مشيرا إلى أن هذا من حسن الخاتمة.