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"طفطف" بالدقهلية لمواجهة ارتفاع سعر "التوك توك"

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"طفطف" بالدقهلية لمواجهة ارتفاع سعر "التوك توك" "طفطف" بالدقهلية لمواجهة ارتفاع سعر "التوك توك"
صمم عدد من أبناء مدينة ومركز "بنى عبيد"، بمحافظة الدقهلية، مركبة "طفطف" كمواصلات داخلية، للتنقل داخل المدينة، للتغلب على ارتفاع تعريفة الأجرة "التوك توك" بحسب وصفهم.

وقال أحمد الجندى 28 عامًا خريج كلية التجارة أحد المشاركين والقائمين على صنع المركبة، إنه فكر هو ومجموعة من أصدقائه بالفريق لوضع حل لمواجهة أزمة إرتفاع تعريفة التوك توك، والذى وصل إلى 3 جنيهات، والذى يعد وسيلة التنقل الوحيدة داخل المدينة.

وأضاف "الجندى" إنه قرر هو وزملائه القيام بصنع مركبة "طفطف" بإمكانيات بسيطة وتستخدم كوسيلة للتنقل الداخلى داخل المدينة، وقاموا بالاتفاق مع إحدى الورش بمدينة المحلة على إنتاج المركبة.

وأوضح أحد مصممى "الطفطف" أنه تم تصميم المركبة لتضم أكثر من عربة، ويتم السير بها فى شوارع المدينة، والتى لاقت ترحابا كبيرا من قبل المواطنيين بحسب قوله متمنيا دعم مشروعه، والتوسع به خاصة وأن القائمين على قيادته حتى الآن هم أعضاء الفريق، وقيمة التذكرة نصف جنيه.

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مصر 365