طيران التحالف يقصف مواقع «داعش» بمحيط الرمادي في الأنبار

قصف طيران التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة العراقية ستة مواقع لتنظيم (داعش) الإرهابي، وقتل إرهابيين اثنين، ومستودع للعتاد، ودمر سيارة مفخخة في محافظة الانبار.

وذكرت خلية الاعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم/الجمعة/، أن طيران التحالف نفذ عدة غارات على مناطق البو ذياب، والشيخ حديد، والبو عيثة، والحامضية في محيط الرمادي مركز محافظة الأنبار.

من جهة أخري، أصيب أربعة من قوات الشرطة العراقية نتيجة انفجار عبوة ناسفة خلال مرور دوريتهم في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد.

على صعيد آخر، أشارت مديرية ناحية “السعدية” في محافظة ديالى شمال شرقي العراق إلى بدء برنامج إعادة “مخاتير” الأحياء السكنية داخل الناحية بعد توقف دام 17 شهراً بسبب الأحداث الأمنية واجتياح داعش في يونيو 2014، وقال مدير الناحية احمد ثامر- في تصريح صحفي- إن المديرية منحت الأهالي حق اختيار المختار الذي يرونه مناسبا.

وأوضح ثامر أن إحياء منظومة المختارين يرجع لأهميتها في التواصل مع أهالي الأحياء وتنظيم الخدمات والتعامل مع المشكلات المحلية وتوزيع المساعدات باعتبار المختار نقطة تواصل مهمة في الإطار الحكومي.