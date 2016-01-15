تصادم مروحيتين عسكريتين أمريكيتين قبالة سواحل هاواي

تصادمت مروحيتان عسكريتان أمريكيتان كان على متنهما 12 راكبا قبالة سواحل هاواي اليوم الجمعة.

وقالت رئيس ضباط خفر السواحل سارة مورس – وفقا لما نشرته إذاعة “سي إن إن” على موقعها الإلكتروني – إن رجال الانقاذ قاموا برصد النار على سطح البحر ومجموعة من الحطام بما في ذلك طوف حياة فارغة.

وأشارت إلى أنه لم يعثر رجال الانقاذ حتي الان على أى من الركاب، فيما تقوم قوات خفر السواحل الامريكية عن ناجين بمساعدة من طاقم المروحية البحرية وإدارة الإطفاء في هونولولو.

ولفتت إلى أن الأمواج الضخمة والتيارات القوية تعيق جهود الانقاذ، حيث تصل الأمواج في المنطقة إلى 30-40 قدما يوم الجمعة وتعتبر من أضخم الأمواج التي يشهدها الموسم.