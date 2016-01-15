الأمن اللبنانى يوقف شخصا لتورطه فى تفجيرى "برج البراجنة"

> أوقف الأمن العام اللبنانى شخصا لبنانيا متورطا فى تفجيرى "برج البراجنة" الذين وقعا فى نوفمبر الماضى وأوديا بحياة 43 شخصا وإصابة نحو 239 آخرين.

وذكرت المديرية العامة للأمن العام - فى بيان اليوم "الجمعة" - أن الموقوف (د.ص) اعترف خلال التحقيق معه بنشاطه فى مجال بيع وشراء المواد المتفجرة ومستلزماتها، وأنه قام بتسليم كمية من المواد المتفجرة والصواعق التى استخدمت فى التفجير الانتحارى المزدوج فى منطقة برج البراجنة إلى الإرهابى (أ.ر) الذى أوقف سابقا من قبل المديرية بتهمة التخطيط للعملية الانتحارية ونقله لأحد الانتحاريين.

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