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المغرب تنشرعناصر شرطة نسائية ضمن قوات مكافحة الشغب

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المغرب تنشرعناصر شرطة نسائية ضمن قوات مكافحة الشغب المغرب تنشرعناصر شرطة نسائية ضمن قوات مكافحة الشغب

>قررت الشرطة المغربية صباح اليوم الجمعة، وللمرة الأولى فى تاريخها أن تنشر، إلى جانب عناصرها الذكور، مجموعة من الشرطيات أيضا، وذلك ضمن قوات مكافحة الشغب فى عدة مدن مغربية، وتم نشر ثلاثين ضابطة شرطة فى إنزكان (ضاحية مدينة أكادير)، والانضمام إلى زملائهن الذكور.

وقال شرطى من الدار البيضاء إن زميلاته "تلقين تعليما وتدريبات قوية مثل زملائهن الرجال. وهن قادرات على التدخل، وإنقاذ المتظاهرين الذين يصابون بنوبات أثناء المظاهرات".

من جانبها أعربت عدة أحزاب سياسية مغربية عن مدى ارتياحها حيال قرار السويدية بعدم الاعتراف بجبهة "البوليساريو"، حركة متمركزة فى الجزائر وتسعى للانفصال عن المغرب.

و قال حزب العدالة والتنمية الحاكم فى بيان له اليوم إنه "يبدو أن التحركات التى قامت بها الحكومة بعدما أعلنت السويد نيتها الاعتراف بالكيان الوهمى أتت أكلها".

يذكر أن التلفزيون السويدى أعلن أمس الخميس، أن الحكومة السويدية التى كانت تدرس إمكانية الاعتراف باستقلال الصحراء المغربية، تخلت عن هذه الفكرة. ومن المرتقب أن تعلن وزيرة خارجية السويد مارجو فالستروم هذا القرار.

ووفقا للمصدر فإن وزيرة الخارجية السويدية ستوضح المعايير الجيوسياسية والقانونية التى تحكم اعتراف السويد بالدول، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى حكمت السويد فى اتخاذها القرار المذكور
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مصر 365

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