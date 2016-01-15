طيران التحالف يقصف مواقع (داعش) بمحيط الرمادي فى الأنبار

>قصف طيران التحالف الدولى بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة العراقية ستة مواقع لتنظيم (داعش) الإرهابي، وقتل إرهابيين اثنين، ومستودع للعتاد، ودمر سيارة مفخخة فى محافظة الأنبار.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم/الجمعة/، أن طيران التحالف نفذ عدة غارات على مناطق البو ذياب، والشيخ حديد، والبو عيثة، والحامضية فى محيط الرمادى مركز محافظة الأنبار.

من جهة أخري، أصيب أربعة من قوات الشرطة العراقية نتيجة انفجار عبوة ناسفة خلال مرور دوريتهم فى منطقة اليوسفية جنوبى بغداد.

على صعيد آخر، أشارت مديرية ناحية "السعدية" فى محافظة ديالى شمال شرقى العراق إلى بدء برنامج إعادة "مخاتير" الأحياء السكنية داخل الناحية بعد توقف دام 17 شهراً بسبب الأحداث الأمنية واجتياح داعش فى يونيو 2014، وقال مدير الناحية احمد ثامر- فى تصريح صحفي- إن المديرية منحت الأهالى حق اختيار المختار الذى يرونه مناسبا.

وأوضح ثامر أن إحياء منظومة المختارين يرجع لأهميتها فى التواصل مع أهالى الأحياء وتنظيم الخدمات والتعامل مع المشكلات المحلية وتوزيع المساعدات باعتبار المختار نقطة تواصل مهمة فى الإطار الحكومى.

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