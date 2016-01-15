إصابة 6 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة في مشاجرة بين عائلتين بمركز صدفا بأسيوط‎

أصيب 6 أشخاص، منذ قليل، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة بين عائلتي الزعايرة وآل حماد بمركز صدفا جنوب محافظة أسيوط .

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتي الزعايرة وآل حماد بمدينة صدفا، وانتقلت قوات الأمن وتمكنت من السيطرة على المشاجرة، ونجم عن تلك المشاجرة إصابة 6 أشخاص بجروح وطعنات نافذة .

تم تحويل 3 مصابين حالتهم خطيرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، بينما نقل الـ3 الآخرون إلى مستشفى صدفا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار ضبط الجناة والسلاح المستخدم.