أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الصليب الأحمر يدعو لرفع الحصار فى أنحاء سوريا كافة

Google+ Print
الصليب الأحمر يدعو لرفع الحصار فى أنحاء سوريا كافة الصليب الأحمر يدعو لرفع الحصار فى أنحاء سوريا كافة
ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه يجب وضع حد لجميع حالات الحصار المفروضة فى كل أرجاء سوريا على وجه السرعة بسبب تزايد الاحتياجات الإنسانية إلى حد كبير.

ويأتى هذا النداء بعد منح فرصة دخول المساعدات فى وقت مبكر من هذا الأسبوع إلى ثلاث بلدات فى سوريا ظلت ترزح تحت الحصار لعدة أشهر، وقد تبين أن سكان المناطق الثلاث يعيشون فى ظروف مفجعة.

وكانت قوافل مشتركة بين اللجنة الدولية والأمم المتحدة والهلال الأحمر العربى السورى قد أوصلت أغذية وأدوية وبطاطين إلى عشرات الآلاف من الناس فى مضايا وكفريا والفوعة.

وقال بيان صادر عن اللجنة الدولية حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن رئيسة بعثة اللجنة الدولية فى سوريا، ماريان جاسر، قالت إنه لا بد من العمل الآن على تقديم المساعدة إلى أكثر من 400000 سورى يعيشون حاليا فى مناطق محاصرة عبر أرجاء البلد.

وأضافت ماريان جاسر: "أن المشاهد التى رأيناها فى بلدة مضايا تجعل القلوب تنفطر بكل معانى الكلمة، فالناس فى حالة يائسة، والإمداد بالغذاء قاصر للغاية، وهذه الظروف من بين أسوأ ما شاهدته خلال سنوات وجودى الخمسة فى البلد، ولا يمكن أن يستمر الأمر على هذا الحال".

وفى الوقت نفسه، فإن الفوعة وكفريا، بلدتان تقعان فى شمال البلد وتخضعان كذلك للحصار منذ عدة أشهر ويعانى سكانهما من ظروف قاسية، قد تلقتا أيضاً مساعدات حيوية، ويحتاج عدد كبير من الناس إلى علاج طبى عاجل، ويؤدى نقص الأغذية إلى ازدياد الأحوال سوءاً.

فيما قال روبير ماردينى، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط فى اللجنة الدولية: "إنه يتعين رفع الحصار المفروض على جميع البلدات والقرى فى كل أرجاء سورية فورا وفى وقت متزامن، وفى انتظار رفع الحصار، لا بد من تهيئة فرص الوصول دون شروط وبسرعة وانتظام أمام قوافل المساعدات الإنسانية إلى كل هذه المناطق إنقاذاً للأرواح".

جدير بالذكر أن الجنة الدولية لديها 350 موظفاً يعملون فى مناطق مختلفة من سوريا، ويقدمون المساعدة لتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى وغير ذلك من المستلزمات الأساسية، وهذه هى أكبر عملية للجنة الدولية فى العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365