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النني مدفعجي – فاروق جعفر لـ في الجول: فرصة ' يمسك فيها بسنانه '

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النني مدفعجي – فاروق جعفر لـ في الجول: فرصة ' يمسك فيها بسنانه ' النني مدفعجي – فاروق جعفر لـ في الجول: فرصة ' يمسك فيها بسنانه '

أعلن أرسنال عن انتقال محمد النني إليه رسميا خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية قادما من بازل السويسري.

ويعد النني هو أول لاعب مصري يلعب في صفوف أرسنال الإنجليزي ومتاحا للمشاركة الرسمية.

ويقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات عن رسالة يوجهها اللاعبين والمدربين المصريين للنني عقب انتقاله إلى صفوف أرسنال.

وتحدث فاروق جعفر لـFilGoal.com قائلا:"للأسف نحن لا نمتلك العديد من اللاعبين المحترفين في الخارج".

واستدرك"لا يوجد لدينا سوى صلاح هو من يرفع اسم المحترفين المصريين".

وأضاف موجها رسالته للنني"هذه فرصة لا يجب التفريط فيها أبدا".

وأردف"امسك فيها بإيديك وسنانك".

وأتم"يجب أن تجتهد وتبذل مجهودا كبيرا كى تستطيع إثبات نفسك وأن تواصل مسيرتك الناجحة".

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فيديو اليوم السابع