الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ليلا فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 / 30 كم/ساعة على اليابس & 20 - 30 / 40 كم/ساعة على البحر.

البحر .. متوسط الموج يضطرب ليلا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام بالعمق يرتفع الى 4 وست اقدام ليلا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و دقيقتين مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و 22 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الحادية عشرة و 20 دقيقة مساء .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا



> أبوظبي 23 14 90 30 .

> دبي 23 15 90 30 .

> الشارقة 24 14 90 30.

> عجمان 24 14 85 35.

> أم القيوين 24 13 85 35 .

> رأس الخيمة 25 13 85 35 .

> الفجيرة 26 18 85 40.

> العين 24 12 95 30 .

> ليوا 25 11 95 30 .

> الرويس 24 15 90 35 .

> السلع 24 15 90 35.

> دلما 23 17 85 45 .

> طنب الصغرى 23 17 85 45 .

> طنب الكبرى 23 17 85 45 .

> أبوموسى 23 17 85 45.