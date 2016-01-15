وزير الرى: مد مهلة المكتبين الاستشاريين لـ"سد النهضة" لنهاية يناير

أفاد الدكتور حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية، بتمديد مهلة المكتبين الفنيين المعنيين بالدراسة حول سد النهضة حتى آخر يناير، مؤكدًا أن الدول الثلاثة متفقة على أن الدراسة الفنية ستحسم الأمر، ولديهم إرادة وإصرار على المضى قدما فى الدراسات الفنية واحترامها بمجرد إنهائها.

ونفى وزير الرى، فى مداخلة هاتفية على التليفزيون المصرى، صحة الشائعات المترددة حول انتهاء سد النهضة بعد 7 شهور، قائلا "سد النهضة ما زال فى مراحله ولم يتم التوليد ولا التخزين ولم يتم وضع التوربينات، ونتعجب من مثل هذه التصريحات التى ربما تضر فى سير المفاوضات".

وتابع "لا صحة لما تردد عن التوصل لتفهمات بديلة بشأن الحصص المائية لمصر من مياه النيل"، وتساءل متعجبا "كيف ينتهى سد النهضة بعد سبعة شهور، وهناك أيضًا تصريحات من وزير السودان بأن السد لن ينتهى قبل 4 أو 5 أعوام حتى يكتمل بناء السد بالكامل".

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انتهاء مهلة مصر والسودان وإثيوبيا لمكتبى الاستشارات الفنية لسد النهضة اليوم

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