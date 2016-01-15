إصابة8 مواطنين بطلقات نارية طائشة أثناء الاحتفال بنقل جهاز عروسة فى الفيوم

أصيب 8 مواطنين، اليوم الجمعة، بطلقات نارية أثناء الاحتفال بنقل جهاز عروسة فى حى الصوفى بمدينة الفيوم.

كان مستشفى الفيوم العام استقبل، منذ قليل، 8 مصابين بطلقات نارية، وهم إسلام محمد شعبان 12 سنة من حى الصوفى، ونجلاء محمد أحمد 25 سنة، ومنى أحمد قطب 40 سنة، ومحمود عادل عبد السلام 25 سنة، ودنيا إبراهيم أبو سريع 30 سنة، بالإضافة إلى فكيهة سالم 42 سنة، وعبد الرحمن محمود 11 سنة، وعبد الرحمن محمود عبد الله 10 سنوات.

وتبين أن الجميع أصيبوا أثناء الاحتفال وإطلاق النيران خلال نقل جهاز عروسة بمنطقة الصوفى بمدينة الفيوم، وتم عمل الإسعافات اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.