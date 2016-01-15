بالصور.. محافظ الغربية ومدير الأمن يتقدمان جنازة عسكرية لشهيد القوات المسلحة

اتشحت قرية العتوة القبلية التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، بالسواد بعد استشهاد أحد أبناء القرية، الرقيب أحمد ممدوح محمود رزق، شهيد القوات المسلحة، الذى استشهد أمس، الخميس.

وشيع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية مهيبة يتقدمها اللواء نبيل عبد الفتاحن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتقدمت الجنازة الموسيقى العسكرية وبمشاركة المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة لها وشيع أهالى الشهيد جثمانه، إلى مثواه الأخير بمقابر القرية.



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