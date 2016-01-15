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غدًا| محاكمة «مرسي» و«عبد الفتاح» وآخرين في «إهانة القضاء»

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غدًا| محاكمة «مرسي» و«عبد الفتاح» وآخرين في «إهانة القضاء» غدًا| محاكمة «مرسي» و«عبد الفتاح» وآخرين في «إهانة القضاء»

أرشيفية للمعزول محمد مرسي

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار حمادة شكري، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و24آخرين، من بينهم:” علاء عبدالفتاح، ومحمد البلتاجي”، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة لرجالها والتطاول عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إهانة القضاء “.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وبعضوية المستشارين ناصر البربري، ومدحت خاطر، وسكرتارية ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

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