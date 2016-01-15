تركيا تقر منح أذون عمل للاجئين السوريين المسجلين بشروط

قررت الحكومة التركية منح أذون عمل للاجئين السوريين بعد 6 أشهر من تسجيلهم وفق مرسوم نشر في الجريدة الرسمية اليوم، في خطوة ستسهم في تحسين ظروف معيشتهم في تركيا وقد تخفف ضغوط الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وينص المرسوم على أن الأشخاص المشمولين بحماية مؤقتة، وهي التسمية الرسمية للاجئين يمكنهم الاستفادة من أذن عمل بعد 6 أشهر من تسجيلهم رسميا لدى أجهزة الهجرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

تستقبل تركيا حاليا أكثر من 2.2 مليون سوري هربوا من الحرب التي تشهدها بلادهم منذ 2011.

ويعيش 250 ألفا من هؤلاء اللاجئين في مخيمات قريبة من الحدود، في حين انتقل الباقون للعيش في المدن الكبرى في ظروف صعبة، حيث يعمل بعضهم في السوق السوداء أو يلجأون إلى التسول، الأمر الذي يشكل مصدرا للتوتر مع السكان.

لكن المرسوم ينص على أن عدد اللاجئين الحاصلين على أذونات عمل ينبغي ألا يتجاوز 10% من عدد العاملين في أي شركة تركية.

كان نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش، أكد أن أذونات العمل الممنوحة للسوريين لن تؤثر على عمل المواطنين الأتراك، في أثناء عرضه مشروع المرسوم الإثنين.

يأتي إقرار المرسوم إثر الاتفاق الموقع في نوفمبر بين أنقرة وبروكسل التي طلبت مساعدة تركيا في وقف موجة الهجرة غير المسبوقة إلى أوروبا.

وتضمنت “خطة العمل” مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو من أوروبا لتركيا مقابل التزامها بتحسين مراقبة حدودها ومكافحة المهربين وإحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن الاتفاق لم يثمر بعد إذ اعتبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، خلال زيارته لأنقرة، أن تدفق المهاجرين لا يزال شديد الارتفاع من تركيا إلى اليونان.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن 850 ألف شخص دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي في 2015 بعد عبور بحر إيجه من تركيا إلى اليونان.