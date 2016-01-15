مصرع شخص وإصابة زوجته فى حادث تصادم بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه وأصيبت زوجته فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى على طريق الداخلة الفرافرة بالوادى الجديد، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابة إلى مستشفى الفرافرة المركزى وجثة زوجها إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر رقم 72 جنح قسم شرطة الفرافرة لسنة 2016 وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية على طريق الداخلة - الفرافرة، ما أسفر عن مصرع محمود السيد مقيم قرية أبو هريرة وإصابة زوجته "فاطمة.ع.ع" 24 سنة، وتم نقلها إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة.