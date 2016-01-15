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رئيس المفوضية الأوروبية: التنقل بدون جواز سفر ضروري لسوق العمل واليورو

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رئيس المفوضية الأوروبية: التنقل بدون جواز سفر ضروري لسوق العمل واليورو رئيس المفوضية الأوروبية: التنقل بدون جواز سفر ضروري لسوق العمل واليورو

المفوضية الأوروبية

قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الجمعة، إن معدلات البطالة سترتفع في الاتحاد الأوروبي إذا ألغي نظام التنقل بدون جواز سفر، مضيفًا أن الاحتفاظ بالعملة الأوروبية الموحدة لن يكون له معنى إذا ألغي هذا النظام.

وقال يونكر إن منطقة التنقل بدون جواز سفر “شنجن أحد أكبر إنجازات عملية التكامل الأوروبي، فمن دون شنجن وبدون حرية العمال في التنقل وحرية المواطنين الأوروبيين في السفر لا معنى لليورو”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي “الأمر ذاته ينطبق على الصلة بين شنجن وحرية التنقل والسوق الداخلية، إذا كان هناك أشخاص يريدون القضاء على شنجن فما سيفعلونه في نهاية المطاف هو التخلص من السوق الموحدة أيضا، ”وهذا سيثير مشكلات بطالة في أوروبا. فتقويض شنجن سيحد من التوظيف ويقلص النمو الاقتصادي.”

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