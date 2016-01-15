غدًا| محاكمة 51متهمًا بـ«اقتحام سجن بورسعيد»

تستمع غدًا السبت، محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى شهادة اللواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بمحاكمة المتهمين بقضية محاولة “اقتحام سجن بورسعيد”، عقب صدور الحكم في قضية “مذبحة الاستاد”، ما أسفر عن مقتل 42شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير2013م، قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة، أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.