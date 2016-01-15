عامل يقتل مسنا طلب ممارسة الشذوذ معه فى الجيزة

تمكنت مباحث الجيزة من كشف غموض مقتل مسن داخل شقته نتيجة إصابته بعدة طعنات، حيث كشفت التحريات أن المجنى عليه تعرف على عامل وأثناء زيارته له لمساعدته فى البحث عن وظيفة طلب منه القتيل ممارسة الشذوذ، ما دفع العامل لقتله وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزه بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسن داخل شقته بدائرة قسم الجيزة، وبإجراء التحريات تبين للرائد هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة أن المجنى عليه أثناء وجوده أمام العقار الذى يقيم به تصادف مرور عامل يدعى "م.ص"، حيث سأله عن عنوان أحد أقاربه، وارتبطا سويا بعلاقة صداقة عقب ذلك.

وتوصلت المعلومات إلى أن العامل توجه لزيارة المسن لمساعدته فى العثور على وظيفة، إلا أنه فوجئ بالقتيل يطلب منه ممارسة الشذوذ معه، ما دفع العامل للتشاجر معه وتسديد عدة طعنات له بسكين أسفرت عن مقتله، كما استولى المتهم على هاتف المجنى عليه ومبلغ مالى وفر هاربا.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد هيثم خلف معاون مباحث قسم شرطة الجيزة والنقيبان عبد الرحمن شحاتة ومحمد أبو حسين من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء خالد شلبى مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.