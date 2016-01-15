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سرقة 60 رأس أغنام وماشية من حظيرة مزارع بمركز الفرافرة بالوادى الجديد

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سرقة 60 رأس أغنام وماشية من حظيرة مزارع بمركز الفرافرة بالوادى الجديد سرقة 60 رأس أغنام وماشية من حظيرة مزارع بمركز الفرافرة بالوادى الجديد
حرر أحد المزارعين بإحدى قرى مركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادى الجديد، محضرا بمركز شرطة الفرافرة بعد تعرض حظيرته لسرقة 60 رأس أغنام وماشية منها، وتحرر المحضر رقم 79 جنح قسم شرطة الفرافرة لسنة 2016، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

كان قد تلقى اللواء محمد إسماعيل قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من مركز شرطة الفرافرة، يفيد تحرير أحد المزارعين محضر سرقة بمركز الفرافرة، ويدعى "ناصر جمال" 42 سنة مزارع ومقيم بقرية أبو هريرة بمركز الفرافرة، حيث تعرضت حظيرته لحادث سرقة 60 رأس ماشية وأغنام ولم يستدل على الفاعل، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365