متزعلش المدام.. الحزن يحوّل لون بطن الحامل إلى "الأحمر"

"ما تزعلهاش وهيا حامل" نصيحة قديمة من الجدات والأمهات للأزواج حتى لا يؤثر الزعل على الجنين، وكالعادة لا نعرف قيمة هذه النصائح إلا بعد أن يثبتها العلم والباحثون تماما كما حدث مع "فيونا كريجان" البالغة من العمر 25 عاما، والمقيمة بميناء "غلاسكو" فى اسكتلندا، حيث تحول لون جلد بطنها فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل إلى "الأحمر" وأرجع الأطباء ذلك إلى أنه رد فعل تحسسى "حساسية" من الغضب فى فترة الحمل.



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حساسية فى الجلد أثناء الحمل بسبب الزعل

الموقع البريطانى "ديلى ميل" نشر قصة "فيونا" فقال:بسبب تمدد البطن الطبيعى وقت الحمل يحدث تمدد مماثل فى شرايين البطن ونتيجة حالة الزعل التى عاشتها "فيونا" اصيبت بحساسية وفسر بعض الأطباء ذلك بأنه حدث لها انفجار فى بعض الشرايين أو تمددها بطريقة مبالغ فيها، وظهر نفس اللون فى الفخذين وأجزاء أخرى من جسدها.

وقالت "فيونا" :"انتشر اللون الأحمر فى كل بطنى كالنار فى الهشيم ومنه إلى أجزاء كثيرة فى جسمى مثل فخذى وجميع أنحاء ذراعى وساقى وكف يدي، وصاحب الاحمرار حكة شديدة فى بعض الأوقات ما أصابنى بالخوف خاصة أن هذا الحمل هو الأول لى ولم أرى هذه الأعراض من قبل.



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اختفاء للحساسية بعد الولادة

وأضافت "فيونا" فى التقرير الذى نشره "ديلى ميل": الأمر كان مخيفا للغاية فقد شعرت بأنى تحولت إلى نمر بسبب الخطوط الحمراء التى انتشرت فى جسمى، وعند ذهابى إلى الطبيب المختص وصف لى كريما مائيا لتهدئة الحكة لكن اللون الأحمر استمر باقى أشهر الحمل، وشرح لى الطبيب حالتى على أنها حساسية من الحمل نتيجة تمدد البطن مع كبر حجم الجنين، وبالفعل بعد الولادة بأسبوع هذا اللون المرعب فى الاختفاء تدريجيا.



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حساسية الزعل لا تؤثر على الجنين

الدكتورة "ليلى حنا" استشارى وطبيب التوليد فى مستشفى "BMI" بسلوان، "تحدث هذه الحالة فى واحدة من بين كل 200 حالة حمل ولا لها علاج إلا بالولادة، ولا تأثير على الجنين بسببها.



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