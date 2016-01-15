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ألمانيا تراقب أكثر من 400 شخص يشتبه في إنهم إرهابيين

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ألمانيا تراقب أكثر من 400 شخص يشتبه في إنهم إرهابيين ألمانيا تراقب أكثر من 400 شخص يشتبه في إنهم إرهابيين

أنجيلا ميركل

قال هولجر مونش قائد الشرطة الألمانية اليوم الجمعة إن عدد المقاتلين الإسلاميين العائدين إلى البلاد من سوريا والعراق في ارتفاع، مشيراً إلى أن أكثر من 400 شخص قد وضعوا تحت المراقبة.

وأضاف مونش لتلفزيون (أيه.أر.دي) أن عدد الأشخاص الذين يغادرون ألمانيا إلى البلدين للقتال في صفوف جماعات مثل تنظيم داعش في انخفاض، وفقًا لما ذكرته “رويترز”.

لكن يتواكب ذلك مع ارتفاع في عدد المقاتلين العائدين إلى ديارهم.

وأضاف “تنحسر موجة حالات المغادرة لكن في الوقت عينه لدينا أكثر من 400 شخص يمثلون خطرا ويجب أن نبقي أعيننا عليهم”.

واعتبر مونش أن التفجير الانتحاري في اسطنبول هذا الأسبوع الذي قتل فيه عشرة سياح ألمان ليس مؤشراً على تزايد التهديد بوقوع هجوم في ألمانيا.

وتشارك كل من ألمانيا وتركيا في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش.

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