أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نجم أرسنال السابق: لابد أن يبدأ النني فورا بدلا من فلاميني

Google+ Print
نجم أرسنال السابق: لابد أن يبدأ النني فورا بدلا من فلاميني نجم أرسنال السابق: لابد أن يبدأ النني فورا بدلا من فلاميني

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال أن المصري محمد النني لاعب وسط الفريق الجديد قد يشارك أمام ستوك سيتي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال كان قد ضم محمد النني رسميا يوم الخميس من صفوف بازل السويسري بعد مسلسل طويل من إنهاء إجراءات قيده.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي "النني متاح لاختياره في القائمة لكنني لم أقرر بعد إذا كان سيلعب أم لا، يجب أن أرى كيف يتعافى الجميع".

وأضاف "النني ربما يتواجد في القائمة يوم الأحد".

وأضاف "بالنسبة لسانشيز فرصته في اللعب 60:40 مازال لديه يومين متتاليين الجمعة والسبت لنقرر، هو سليم ويبذل قصارى جهده وقرار مشاركته سيكون بمثابة رهان على إصابته من عدمها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع