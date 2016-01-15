نجم أرسنال السابق: لابد أن يبدأ النني فورا بدلا من فلاميني

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال أن المصري محمد النني لاعب وسط الفريق الجديد قد يشارك أمام ستوك سيتي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال كان قد ضم محمد النني رسميا يوم الخميس من صفوف بازل السويسري بعد مسلسل طويل من إنهاء إجراءات قيده.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي "النني متاح لاختياره في القائمة لكنني لم أقرر بعد إذا كان سيلعب أم لا، يجب أن أرى كيف يتعافى الجميع".

وأضاف "النني ربما يتواجد في القائمة يوم الأحد".

وأضاف "بالنسبة لسانشيز فرصته في اللعب 60:40 مازال لديه يومين متتاليين الجمعة والسبت لنقرر، هو سليم ويبذل قصارى جهده وقرار مشاركته سيكون بمثابة رهان على إصابته من عدمها".