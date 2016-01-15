مطار القاهرة يستقبل 5000 سائح من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

استقبل مطار القاهرة الدولى 5005 سائحا من جنسيات مختلفة وصلوا على عدد من المجموعات السياحية على مختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية والعربية لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية.

صرحت مصادر أمنية بالمطار اليوم، الجمعة، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية استقبل المطار 5005 سائحين من مختلف الجنسيات حيث وصل إلى المطار 2206 سائحين أجانب، كما وصل 2799 سائحا عربيا على عدد من المجموعات السياحية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات ثم توجهوا إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية.

من جانبها قامت سلطات مطار القاهرة بتأمين سفر 7505 سائحين من جنسيات مختلفة منهم 3315 سائحا أجنبيا 4190 سائحا عربيا على مختلف الرحلات المتجهة إلى عدة دول، وذلك بعد انتهاء إقامتهم للسياحة بمصر.