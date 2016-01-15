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بالصور.. وقفة بميدان القائد إبراهيم لإحياء ذكرى 25 يناير

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بالصور.. وقفة بميدان القائد إبراهيم لإحياء ذكرى 25 يناير بالصور.. وقفة بميدان القائد إبراهيم لإحياء ذكرى 25 يناير
نظم متظاهرو القائد إبراهيم، وقفة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، اليوم، عقب صلاة الجمعة، وذلك لإحياء ذكرى 25 يناير، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "ذكرى ثورة 25 يناير.. نطالب باستقرار .. مؤيدين لخارطة الطريق ولجيش مصر العظيم وللأمن والأمان وانتشار الأمن فى الشوارع.. والراحة لشهداء الجيش والشرطة والشعب".

كما رفع المتظاهرون صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدوا ضرورة وحدة الشعب المصرى لمواجهة الصعاب والمخاطر والمؤامرات التى تحاك ضد الوطن، وعلى ضرورة العمل فى الفترة القادمة للبناء والتنمية.

كما أعلنوا عن دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، للحرب ضد الإرهاب، مرددين هتافات "تحيا مصر".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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