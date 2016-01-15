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القوات المسلحة تستضيف المؤتمر الدولى الثالث لجراحة المخ والأعصاب

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القوات المسلحة تستضيف المؤتمر الدولى الثالث لجراحة المخ والأعصاب القوات المسلحة تستضيف المؤتمر الدولى الثالث لجراحة المخ والأعصاب
نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المؤتمر الدولى الثالث لجراحة المخ والأعصاب، الذى يستضيفه المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء فى الفترة من 12 وحتى 15 يناير الجارى وبالتعاون مع الجمعية الأوروبية لجراحة المخ والأعصاب للأطفال والجمعية المصرية لجراحة المخ والاعصاب، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والأطباء والمتخصصين فى مجال جراحة المخ والأعصاب واستشارى وأساتذة طب الأطفال بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات.

يتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية للجراحين وشباب الاطباء تناولت مشاكل جراحة المخ والأعصاب للأطفال بمصر والأسلوب الأمثل لحلها وتوفير المناخ الملائم للتعاون مع الهيئات العالمية لتطوير الرعاية الصحيه للطفل المصرى والتوصل لمنظومة صحية قادرة على منح المواطن المصرى حياة أفضل .

وأيضا الاهتمام بالأطباء من خلال التدريب المستمر لرفع كفاءة اطباء جراحة المخ والأعصاب وبالتعاون مع الجامعات الأجنبية والمراكز البحثية لتبادل الخبرات واكتساب المهارات، وتعد المؤتمرات والملتقيات الطبية التى تستضيفها القوات المسلحة أحد أهم الأنشطة التى تساهم فى مواكبة التطور المستمر فى الأساليب والطرق العلاجية الحديثة ونقل وتبادل الخبرات العملية مع كبرى المراكز التخصصية عالميا .

يأتى المؤتمر فى إطار جهود القوات المسلحة فى دعم المنظومة العلاجية للدولة وتشجيع الجهود العلمية والبحثية ومواكبة التطور الطبى المستمر ، والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية للمواطنين .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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