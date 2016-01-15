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الأرصاد تحذر: شبورة مائية غدا على الوجه البحرى والصغرى فى القاهرة 12

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الأرصاد تحذر: شبورة مائية غدا على الوجه البحرى والصغرى فى القاهرة 12 الأرصاد تحذر: شبورة مائية غدا على الوجه البحرى والصغرى فى القاهرة 12
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج به من مترين إلى 2.5 متر، أما البحر الأحمر فحالته معتدلة، وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية فى البحر المتوسط جنوبية غربية والبحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
>

القاهرة

الصغرى 12 العظمى 19،

الإسكندرية

الصغرى 13 العظمى 19،

مطروح

الصغرى 10 العظمى 20،

بورسعيد

12 العظمى 19،

دمياط

الصغرى 12 العظمى 18،

بلطيم

الصغرى 12 العظمى 20،

الإسماعيلية

الصغرى 11 العظمى 20،

السويس

الصغرى 11 العظمى 20،

العريش

الصغرى 10 العظمى 20،

نخل

الصغرى 4 العظمى18،

طابا

الصغرى 5 العظمى 20،

الطور

الصغرى 12 العظمى 20،

مرسى علم

الصغرى 14 العظمى 24،

الغردقة

الصغرى 15 العظمى 23،

شرم الشيخ

الصغرى 16 العظمى 23،

رفح

الصغرى 9 العظمى 19،

سانت كاترين

الصغرى 2 العظمى 17،

سيوة

الصغرى 6 العظمى 22،

المنيا

الصغرى 8 العظمى 20،

الفيوم

الصغرى10 العظمى 20،

رأس سدر

الصغرى 10 العظمى 21،

أبو سمبل

الصغرى 10 العظمى 23،

وسط الدلتا

الصغرى 11 العظمى 18،

أسيوط

الصغرى 7 العظمى 20،

سوهاج

الصغرى 7 العظمى 20،

الأقصر

الصغرى 9 العظمى 22،

أسوان

الصغرى 10العظمى 23،

شلاتين

الصغرى 14 العظمى 25،

حلايب

الصغرى 16 العظمى 23،

الوادى الجديد

الصغرى 9 العظمى 21،

قنا

الصغرى 7 العظمى 21،

نويبع

الصغرى 11 العظمى 22،

السلوم

الصغرى 9 العظمى 20.

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