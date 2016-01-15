الأرصاد تحذر: شبورة مائية غدا على الوجه البحرى والصغرى فى القاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
>- حالة الطقس اليوم فى مصر والدول العربية
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج به من مترين إلى 2.5 متر، أما البحر الأحمر فحالته معتدلة، وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية فى البحر المتوسط جنوبية غربية والبحر الأحمر شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
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القاهرةالصغرى 12 العظمى 19،
الإسكندريةالصغرى 13 العظمى 19،
مطروحالصغرى 10 العظمى 20،
بورسعيد12 العظمى 19،
دمياطالصغرى 12 العظمى 18،
بلطيمالصغرى 12 العظمى 20،
الإسماعيليةالصغرى 11 العظمى 20،
السويسالصغرى 11 العظمى 20،
العريشالصغرى 10 العظمى 20،
نخلالصغرى 4 العظمى18،
طاباالصغرى 5 العظمى 20،
الطورالصغرى 12 العظمى 20،
مرسى علمالصغرى 14 العظمى 24،
الغردقةالصغرى 15 العظمى 23،
شرم الشيخالصغرى 16 العظمى 23،
رفحالصغرى 9 العظمى 19،
سانت كاترينالصغرى 2 العظمى 17،
سيوةالصغرى 6 العظمى 22،
المنياالصغرى 8 العظمى 20،
الفيومالصغرى10 العظمى 20،
رأس سدرالصغرى 10 العظمى 21،
أبو سمبلالصغرى 10 العظمى 23،
وسط الدلتاالصغرى 11 العظمى 18،
أسيوطالصغرى 7 العظمى 20،
سوهاجالصغرى 7 العظمى 20،
الأقصرالصغرى 9 العظمى 22،
أسوانالصغرى 10العظمى 23،
شلاتينالصغرى 14 العظمى 25،
حلايبالصغرى 16 العظمى 23،
الوادى الجديدالصغرى 9 العظمى 21،
قناالصغرى 7 العظمى 21،
نويبعالصغرى 11 العظمى 22،
السلومالصغرى 9 العظمى 20.
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