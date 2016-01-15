الأرصاد تحذر: شبورة مائية غدا على الوجه البحرى والصغرى فى القاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج به من مترين إلى 2.5 متر، أما البحر الأحمر فحالته معتدلة، وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية فى البحر المتوسط جنوبية غربية والبحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

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القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

سانت كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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