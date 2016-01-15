ربة منزل بالجيزة تقتل ابنها خنقا بـ"كيس مخدة" لاعتياده ضربها وتدعى انتحاره

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على ربة منزل، لاتهامها بقتل ابنها خنقا بكيس مخدة أثناء تشاجره معها، وذكرت المتهمة فى البداية أن ابنها انتحر بخنق نفسه، إلا أن التحريات أكدت تورطها فى ارتكاب الجريمة، فتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد رجب غراب مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا من "عنايات.م" ربة منزل، أفادت فيها بقيام ابنها "كريم.ف" 21 سنة، سبق اتهامه فى عدة قضايا، بالانتحار بخنق نفسه بواسطة كيس مخدة بمنطقة أبو النمرس.

وبإجراء التحريات، تبين للرائد رامى نور الدين رئيس مباحث أبو النمرس، كذب ادعاء مقدمة البلاغ، حيث توصلت المعلومات إلى تورط ربة المنزل فى قتل ابنها، وبمواجهتها اعترفت أنه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأثناء تشاجره معها قامت بخنقه بكيس مخدة، فتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.