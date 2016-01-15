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تنظيم داعش يفقد 200 منطقة كانت تحت سيطرته فى سوريا منذ التدخل الروسى

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تنظيم داعش يفقد 200 منطقة كانت تحت سيطرته فى سوريا منذ التدخل الروسى تنظيم داعش يفقد 200 منطقة كانت تحت سيطرته فى سوريا منذ التدخل الروسى

>صرح الجنرال سيرجى رودسكوى رئيس مديرية العمليات بهيئة الاركان الروسية اليوم الجمعة أن تنظيم داعش فقد السيطرة على 217 تجمعا سكنيا منذ أن بدأت روسيا التدخل العسكرى فى سورية.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن رودسكوى قوله للصحفيين إنه "تم تحرير أكثر من ألف متر مربع من الاراضى التى كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم داعش خلال المئة يوم الأخيرة".

وأضاف أن "السكان يعودون إلى البلدات السورية، وجرى استئناف مظاهر الحياة بهدوء، وتابع أن طائرات حربية روسية أجرت أكثر من 5600 طلعة جوية فى سورية وتقدم روسيا معونات إنسانية للمدنيين هناك.

وبدأت روسيا حملة قصف ضد تنظيم داعش وجماعات أخرى متشددة فى سبتمبر الماضى لدعم الرئيس السورى بشار الاسد حليف موسكو منذ فترة طويلة.

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