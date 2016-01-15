لندن تطالب موسكو بالضغط على نظام الاسد لضمان وصول المساعدات للمحاصرين

>دعا وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية توباياس إلوود، اليوم الجمعة، للسماح بوصول المساعدات الانسانية لكافة المناطق المحاصرة فى سوريا، مطالبا روسيا بالضغط على النظام السورى لضمان وصول هذه المساعدات للمحاصرين.

وقال إلوود - فى تصريح اليوم الجمعة - "من غير المقبول وجود ما يقدر بنحو 400 ألف شخص يعيشون تحت الحصار فى سوريا." مضيفا "إن جلسة النقاش فى مجلس الأمن اليوم الجمعة ستبقى تركيز المجتمع الدولى على تعمد نظام الأسد عرقلة إيصال المساعدات الانسانية".

وتابع الوزير البريطانى "أدعو كل من له نفوذ على الحكومة السورية، وخاصة روسيا، لضمان السماح بوصول المساعدات فورا ودون أى عراقيل للمناطق المحاصرة"، مشددا على أن بلاده ستواصل جهودها لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها على الشعب السورى دون عراقيل.