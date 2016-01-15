ارتفاع ضحايا الهجوم على قاعدة عسكرية بجنوب الصومال إلى 60 قتيلا

أعلن الناطق باسم الجيش الكيني، اليوم الجمعة، عن ارتفاع أعداد القتلى جراء الهجوم الذى شنه مسلحو حركة الشباب الصومالية على قاعدة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقى فى جنوبى الصومال إلى 60 قتيلا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) عن المتحدث العسكرى الكينى قوله "إن حركة الشباب سيطرت بالكامل على القاعدة (عدى) التابعة لقوات الاتحاد الأفريقى وقتلت أكثر من 60 جنديا كينيا".

وأضاف المتحدث العسكرى أن الجنود الكينيين تصدوا للهجوم وقاتلوا المسلحين، مشيرا إلى أن أعداد القتلى فى صفوفهم غير معروف حتى الآن.

وتساعد قوات الاتحاد الأفريقى التى تعمل فى الصومال، بموجب اتفاق مع الأمم المتحدة، الحكومة الصومالية فى مقاتلة حركة "الشباب" التى هى جزء من حركة "القاعدة"، وفرض الأمن فى البلاد التى تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بنظام "سياد بري" فى القرن الماضى.