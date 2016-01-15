أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع ضحايا الهجوم على قاعدة عسكرية بجنوب الصومال إلى 60 قتيلا

Google+ Print
ارتفاع ضحايا الهجوم على قاعدة عسكرية بجنوب الصومال إلى 60 قتيلا ارتفاع ضحايا الهجوم على قاعدة عسكرية بجنوب الصومال إلى 60 قتيلا
أعلن الناطق باسم الجيش الكيني، اليوم الجمعة، عن ارتفاع أعداد القتلى جراء الهجوم الذى شنه مسلحو حركة الشباب الصومالية على قاعدة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقى فى جنوبى الصومال إلى 60 قتيلا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) عن المتحدث العسكرى الكينى قوله "إن حركة الشباب سيطرت بالكامل على القاعدة (عدى) التابعة لقوات الاتحاد الأفريقى وقتلت أكثر من 60 جنديا كينيا".

وأضاف المتحدث العسكرى أن الجنود الكينيين تصدوا للهجوم وقاتلوا المسلحين، مشيرا إلى أن أعداد القتلى فى صفوفهم غير معروف حتى الآن.

وتساعد قوات الاتحاد الأفريقى التى تعمل فى الصومال، بموجب اتفاق مع الأمم المتحدة، الصومالية فى مقاتلة حركة "الشباب" التى هى جزء من حركة "القاعدة"، وفرض الأمن فى البلاد التى تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بنظام "سياد بري" فى القرن الماضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك