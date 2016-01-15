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ضبط مسجلين خطر تخصصا في سرقة حقائب النساء بالمنيا‎

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ضبط مسجلين خطر تخصصا في سرقة حقائب النساء بالمنيا‎ ضبط مسجلين خطر تخصصا في سرقة حقائب النساء بالمنيا‎

ألقت السلطات الأمنية بالمنيا، الجمعة، القبض عل مسلجين خطر، تخصصا في خطف حقائب السيدات، مستخدمين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

تلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا بضبط كل من :”إسلام عبد اللاه، 27 سنة، مسجل خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 27 قضية، وإسماعيل .محمد ف، 32 سنة، عاطل وسبق اتهامه في 17 قضية متنوعة”، لقيامهما بتكوين  تشكيل عصابى تخصص في وقائع خطف حقائب النساء وهواتف المارة، مستخدمين في ذلك دراجة بخارية ملك الأول بدون لوحات معدنية.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمسكن الأول وضبط الدراجة البخارية أسفل المسكن وبسؤالهما أقرا بارتكاب بارتكاب الواقعة ووقائع أخرى تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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