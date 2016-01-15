أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تركيا تفرج عن مواطن روسي يشتبه بارتباطه بتنظيم «داعش»

Google+ Print
تركيا تفرج عن مواطن روسي يشتبه بارتباطه بتنظيم «داعش» تركيا تفرج عن مواطن روسي يشتبه بارتباطه بتنظيم «داعش»

ارشيفية

أكدت الشرطة التركية الإفراج عن المواطن الروسي، حيدر سليمانوف، الذي اعتقل سابقا للاشتباه بصلته بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال مصدر في شرطة مدينة أنطاليا التركية، اليوم الجمعة، “إنه لم يعد محتجزًا، وقد تم الإفراج عنه”، وفقًا لما نقلته “روسيا اليوم”.

وكانت السفارة الروسية في أنقرة قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس المعلومات حول الإفراج عن سليمانوف.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس، أن أحد المواطنين الروس الثلاثة الذين أعلنت السلطات التركية اعتقالهم في أنطاليا (سليمانوف)، مطلوب لدى العدالة في روسيا منذ أغسطس، وهو أمر كان الجانب التركي على علم به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا