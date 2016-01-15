تركيا تفرج عن مواطن روسي يشتبه بارتباطه بتنظيم «داعش»

أكدت الشرطة التركية الإفراج عن المواطن الروسي، حيدر سليمانوف، الذي اعتقل سابقا للاشتباه بصلته بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال مصدر في شرطة مدينة أنطاليا التركية، اليوم الجمعة، “إنه لم يعد محتجزًا، وقد تم الإفراج عنه”، وفقًا لما نقلته “روسيا اليوم”.

وكانت السفارة الروسية في أنقرة قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس المعلومات حول الإفراج عن سليمانوف.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس، أن أحد المواطنين الروس الثلاثة الذين أعلنت السلطات التركية اعتقالهم في أنطاليا (سليمانوف)، مطلوب لدى العدالة في روسيا منذ أغسطس، وهو أمر كان الجانب التركي على علم به.