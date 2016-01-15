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في مقلب مدبر.. صعقة كهربائية لكل من يسرق هذه الدراجة (فيديو)

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في مقلب مدبر.. صعقة كهربائية لكل من يسرق هذه الدراجة (فيديو) في مقلب مدبر.. صعقة كهربائية لكل من يسرق هذه الدراجة (فيديو)

حاز لمقلب أو “برانك” في الولايات المتحدة الأمريكية على أكثر من 1.2 مليون مشاهدة في غضون 3 أيام، وذلك بعد ابتكار وسيلة “مؤذية” لمعاقبة سارقي الدراجات الهوائية.

وقام الأخوان جيرمي وجيسون هولدن اللذان يملكان قناة “توينز تي في” على يوتيوب بوضع جهاز صعق كهربائي في إحدى الدراجات الهوائية يمكن التحكم فيه عن بعد، قبل أن يتركا الدراجة في الشارع بانتظار وصول الضحية، حسبما ذكر موقع “24″ الإماراتي.

وبالفعل، فقد عمد بعض الأشخاص إلى سرقة الدراجة الهوائية، لكنهم لم يكونوا على علم بما ينتظرهم، إذ بمجرد انطلاقهم، شغّل الأخوان هولدن الصاعق الكهربائي، ما أدى إلى سقوطهم أرضاً، وانكشاف أمرهم، ومن ثمّ فرارهم.

وقد تعرض أحد السارقين إلى حادث قوي إذ اصطدم بشجرة إلى جانب الطريق، وأصيب برضوض مختلفة في أنحاء جسده.

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أونا

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