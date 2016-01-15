صور| تفاصيل اجتماع محافظ أسوان مع وزير الأوقاف لحل مشكلات المحافظة‎

أشاد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بالإستجابة السريعة من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، للإطلاع علي التحديات الحالية التي تم عرضها علي رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة للمحافظة والمتمثلة في إنهاء مشاكل إسكان الأوقاف والمرافق العامة الخاصة به، بجانب مشروعي سما أسوان وخان أسوان، وأيضاً الغابات الشجرية المتفق علي زراعتها بمساحة 5 ألاف فدان بمنطقة العلاقى لإستيعاب كافة كميات الصرف الصحى المعالج الناتجة من مدينة أسوان.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الموسع الذي عقده محافظ أسوان ووزير الأوقاف مع مسئولى الجهات والهيئات والشركات المنفذة لحزمة مشروعات المرافق والإسكان والغابات الشجرية بحضور اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان، واللواء محسن الشيخ، نائب رئيس هيئة الأوقاف المصرية.

وشهد الاجتماع، الوصول إلى مجموعة من الحلول الجذرية والإجراءات العاجلة حيث ستقوم هيئة الأوقاف بالبدء في الشبكات الداخلية لمرافق إسكان الأوقاف للعمل على إنهائها بنهاية يونيو القادم، علاوة على إنهاء المرافق الأخري من مياه شرب وكهرباء وطرق ليخدم ذلك 4920 وحدة سكنية، وهو الذي سيتوازي مع إنهاء مشروع الحل النهائي للصرف الصحي الخاص بعمارات الأوقاف خلال 8 أشهر بدلاً من عام .

كما تم الاتفاق على تخصيص أراضي بعد الإتفاق بين المحافظ ووزير التربية والتعليم لإنشاء مدارس جديدة بمنطقة الصداقة لتحويله إلي حي سكني نموذجي متكامل المرافق والخدمات وهو يضم أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، وخاصة أنه جارى أيضًا إنشاء الطرق الداخلية لمشروع الإسكان الإجتماعي والذي سيخدم 2832 وحدة سكنية تم إنهاء أعمال الشبكات الداخلية لمياه الشرب و الكهرباء بنسب تتراوح ما بين 70% و80 % .

كما تقرر فى نفس اللقاء عقد إجتماع تنسيقي شهرى بالمحافظة برئاسة المحافظ شخصياً يضم جميع الجهات المعنية لمتابعة معدلات التنفيذ أول بأول لهذه المشروعات ، وأيضاً إستكمال العمل والتسويق الجيد لمشروع سما أسوان حيث تم الإتفاق بين وزارة الأوقاف ومحافظة أسوان علي طرح الوحدات السكنية والتجارية به بدون تشطيب، وخاصة أن تكلفته تصل إلي 184 مليون جنيه ، مع الموافقة علي طلب جامعة أسوان بشراء 15 وحدة سكنية فى إطار الانتهاء من إنشاء 9 أبراج سكنية من إجمالي 10 أبراج ضمن المشروع والذي يقع علي مساحة 4960 متر.

أما بالنسبة لمشروع خان أسوان فقد تم التوصل لإعادة النظر في منظومة التسويق للوحدات التجارية ، ولاسيما أنه تم الإنتهاء من الإعمال الإنشائية بالكامل في المشروع الذي يقع عند المدخل الشمالي لمدينة أسوان بمساحة 3530 م2 وبتكلفة تقديرية تصل إلي 67 مليون جنية ، حيث يضم 143 محل تجاري موزعين علي طابقين وقد تم توصيل كافة المرافق له .

فيما قرر محافظ أسوان تخصيص خط سير من مشروع النقل الجماعي بالمحافظة للعمل في إتجاه منطقة خان أسوان لزيادة الحركة التجارية له خلال الفترة القادمة ، لافتاً إلي أنه سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة للإسراع في زراعة الغابات الشجرية بالعلاقي لإستيعاب حوالي 100 ألف متر يومياً من مياه الصرف المعالجة من محطتى كيما 1 وكيما 2، وخاصة أن مشروع التطوير ورفع الكفاءة للمحطتين من المقرر أن ينتهي في مارس القادم كما هو مخطط من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تناول الإجتماع الموسع عرض مطالب المحافظة من وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الإسكان وأيضاً مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب تدبير الدعم المطلوب لوحدات المرحلة الخامسة بالصداقة الجديدة وذلك بإجمالي 462.2 مليون جنيه ومنها إنهاء مشروع توسعات محطة مياه الشرب بجبل شيشة في نهاية يونيو القادم والذي يتطلب تدبير 35 مليون جنيه متبقية لإنهاء المشروع من إجمالي 120 مليون جنيه التكلفة الإجمالية له .

فيما عرض المحافظ، أهمية تدبير 16 مليون جنيه لإنهاء الحل النهائي للصرف الصحي لمشروعي إسكان الأوقاف والإجتماعي لربطه بمحطة معالجة العلاقي حيث يشمل المشروع 5 محطات رفع فرعية ، بالإضافة إلي محطة رفع رئيسية وأيضاً خط طرد بطول 14 كم وهو الذي لا بد أن يتوازي مع سرعة تدبير 50 مليون جنيه مع العمل فى المرحلة التالية من الطريق الدائري الشرقي العلاقي / الأعقاب من أجل توصيل خط الطرد الخاص بالصرف الصحى للصداقة الجديدة والذي يمر بمسافة 7 كم في هذا الطريق الحيوى.

وأوضح أنه مطلوب أيضاً تدبير 10.5 مليون جنيه لنهو مشروع الصرف الصحي وتنسيق الموقع العام لإسكان الشيخ نصر بدراو والذي يضم 432 وحدة سكنية تم تنفيذها بالكامل حتى يتسني تسليمها للمستحقين وهو نفس ما ينطبق علي إسكان خور بللولة بدراو بإجمالي 264 وحدة سكنية والذي تم تنفيذه نسبة 75 % ومطلوب 1.5 مليون جنيه لتنسيق الموقع العام.

وأضاف مجدي حجازي، أن هناك إعتمادات أخري مطلوبة لمشروعات الصرف الصحي لعدد 1296 وحدة سكنية بجبل الزلط وفطيرة بكوم امبو بإجمالي 74.3 مليون جنيه ، هذا بجانب 1.9 مليون جنيه لترفيق 504 وحدة سكنية بنصر النوبة، علاوة علي إنهاء مشروع الحل الدائم لمحطة معالجة الصرف الصحي ببلانة بتكلفه 15 مليون جنيه من أجل إستيعاب حوالي 35 ألف م3 يومياً من الصرف الصحي وهو الذي يحتاج لدفع جهود وزارة الزراعة لإستكمال زراعة الغابات الشجرية بإجمالي 970 فدان منهم 100 فدان تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بزراعتها.

كما تم إنهاء البنية الأساسية ل 250 فدان تابعين للإدارة المركزية للتشجير وجاري العمل في 400 فدان أخري وهذا يتوازي مع ضرورة تدبير 36.6 مليون جنيه لترفيق مشروع إسكان حاجر أبو خليفة بإدفو والذي يضم 480 وحدة سكنية، وأختتم الإجتماع بطرح مشكلة المياه الجوفية التي تعاني منها بعض المدن والقري بالمحافظة على مدار السنوات الماضية .

يذكر أنه سبق اللقاء الموسع، قيام وزير الأوقاف ومحافظ أسوان بإفتتاح مسجد الحجاب بقرية أبو الريش وذلك في إطار إحتفالات محافظة أسوان بعيدها القومي حيث قام الوزير والمحافظ بأداء صلاة العشاء وسط فرحة أهالى أبو الريش بالمسجد الذى تم إعادة إنشاءه بتكلفة مليون جنية بمشاركة الجهود الذاتية ، وتصل مساحة المسجد إلي 500 م2 ويتكون من دورين إحداهما مصلي للرجال والأخر للسيدات ، ويسع حوالي 800 مصلي حيث أنه يخدم أهالي نجع الحجاب البالغ عددهم نحو ألفين نسمة.