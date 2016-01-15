وزير الأوقاف: إنشاء معهد للثقافة الإسلامية فى 5 محافظات

التقي واللواء مجدى حجازي محافظ أسوان بالأئمة والدعاة علي مستوي المحافظة في إطار فعاليات الإحتفال بعيد أسوان القومي.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن العيد القومى لأسوان هذا العام كان له طابع خاص حيث تحول من الإطار الإحتفالي والبرتوكولي إلي العمل الجاد من خلال تشكيل مجموعات عمل لمواجهة التحديات والمشاكل التي تعاني منها المحافظة، وفي مقدمتها الإسكان والصرف الصحي والمياه الجوفية من خلال إستخدام أدوات وأفكار جديدة خارج الصندوق تعمل علي إحداث نقلة نوعية في هذه المشروعات التنموية.

وأضاف جمعة فى بيان للمحافظة اليوم، أن أئمة الأوقاف هم الأمل في مصر والعالمين العربي والإسلامي لنشر الفكر المعتدل والوسطية في الإسلام إستناداً علي علماء الأوقاف والأزهر، للآخذ بزمام المبادرة في ظل مسئوليات جسام لحماية الوطن من التشدد الدينى.

وكشف وزير الأوقاف علي أنه سيتم إنشاء معهد للثقافة الإسلامية في 5 محافظات كمرحلة أولي منها أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط من ضمن 27 معهداً، ليصبح لكل محافظة معهداً مستقلاً بعد أن وصل إجمالي هذه المعاهد خلال هذا العام لـ 10 معاهد، مؤكداً علي أنه سيتم حصر جميع الكتاتيب علي مستوي الجمهورية لتقنين أوضاعها لحمايتها من التشدد الديني، علي أن يتم إسنادها لإمام المسجد الملحق بها مقابل مكافأة متميزة له.

وأوضح وزير الاوقاف، أن الكتاتيب ستشمل تحفيظ القرآن الكريم، والعمل علي تدريس القيم الأخلاقية والوطنية والآداب العامة ، علاوة علي مبادئ القراءة والكتابة.

ومن جانبه شدد محافظ أسوان علي أهمية دور رجل الدين وأئمة الأوقاف في التوعية والدعوة الإسلامية السمحة من خلال إرتكاز الخطب في المساجد علي قيم التسامح والتجرد والإيثار والتكافل ، وأيضاً إرساء قيم التعاون مع الجهود الحكومية في النظافة العامة والتجميل للصالح العام ، مشيداً بجهود وزير الأوقاف وقراراته الجريئة والفعالة لحل مشاكل مساكن الأوقاف والمرافق العامة بأفكار جديدة غير تقليدية بإعتباره وزير مقاتل يسعي لسرعة تحقيق نتائج ملموسة علي أرض الواقع تعمل علي تحسين مستوي المعيشة للمواطن البسيط.

وفي نهاية اللقاء الموسع مع الأئمة كرم وزير الأوقاف ومحافظ أسوان 10 من الإداريين المتميزين بالأوقاف نظراً لجهودهم البناءة في دفع العمل العام ومشروعات الوزارة.