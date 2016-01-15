حارس الداخلية لـ في الجول: غياب إيفونا أراحنا.. ونزول متعب أقلقني

يرى أحمد فوزي حارس الداخلية أن غياب ماليك إيفونا عن الأهلي في لقاء الفريقين الخميس أثر على مردود الأخير الذي فشل في الفوز لتنتهي المباراة 1-1.

وبدأ جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي المباراة بعمرو جمال في مركز رأس الحربة ثم دفع بعماد متعب بدلا من حسام عاشور مع الدقائق الأخيرة من المباراة ليلعب بمهاجمين والنتيجة تشير إلى التعادل.

وقال حارس الأهلي السابق لـFilGoal.com:"إيفونا مقاتل وسريع، غيابه سهل كثيرا من مهمتنا".

وأضاف "أصابني القلق وأنا أرى عماد متعب يدخل الملعب، فهو محظوظ دائما أمامي منذ أن كنت حارسا لحرس الحدود، دائما كان ينهي المباريات في اللحظات الأخيرة.

ثم استدرك "لكن انتهى قلقي بمجرد نجاح دفاعنا في رقابته".

وأردف "لا أريد أن أكون قاسيا على عمرو جمال وأن أحكم عليه من مباراة، لقد أغلقنا الجانبين بإحكام وأتعبنا الأهلي كثيرا، لذلك لم يظهر بشكل جيد، لا أستطيع القول إنه أقل من إيفونا أو متعب".

وعن تسجيل زميله رشاد فاروق لهدف التعادل عن طريق الخطأ أوضح "هذا لا يقلل منه أبدا، كان من أفضل لاعبي المباراة والخطأ وارد في كرة القدم".

وأتم "نحن راضون عن النتيجة والأداء وأتمنى أن نستمر على نفس المنوال".