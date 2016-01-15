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أنطوي والشيخ في قائمة الأهلي القارية واستبعاد محمد حمدي زكي وعبد الظاهر

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أنطوي والشيخ في قائمة الأهلي القارية واستبعاد محمد حمدي زكي وعبد الظاهر أنطوي والشيخ في قائمة الأهلي القارية واستبعاد محمد حمدي زكي وعبد الظاهر

استبعد الجهاز الفني للأهلي الخماسي محمد حمدي زكي وأحمد عبد الظاهر ومحمد حمدي وشريف حازم والحارس أحمد ربيع الشيخ من قائمته القارية النهائية التي تستعد للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

ودخل المهاجم الغاني جون أنطوي ولاعب للمقاصة السابق أحمد الشيخ القائمة.

ويواجه الأهلي في دور الـ32 الفائز من مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي ضد راسينج من غينيا الاستوائية ذهابا خارج أرضه أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل على أن يكون العودة بعد أسبوع من لقاء الذهاب.

وضمت القائمة كل من شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض وسعد سمير ورامى ربيعة ومحمد نجيب وأحمد حجازى وأحمد فتحى وباسم على ومحمد هانى وصبرى رحيل وحسين السيد وحسام غالى وحسام عاشور وصالح جمعة وعبد الله السعيد ووليد سليمان ورمضان صبحى وأحمد الشيخ وأحمد حمدى وعماد متعب وعمرو جمال وإيفونا وجون أنطوى ومؤمن زكريا.

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