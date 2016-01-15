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ضبط 216 هاربا من أحكام جنائية وجزئية ومستأنفة بالوادى الجديد

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ضبط 216 هاربا من أحكام جنائية وجزئية ومستأنفة بالوادى الجديد ضبط 216 هاربا من أحكام جنائية وجزئية ومستأنفة بالوادى الجديد
تمكنت قوات شرطة من إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الوادى الجديد من ضبط 216 هاربا من تنفيذ أحكام متنوعة بالسجن الجنائى والجزئى والمستأنف فى حملة مكبرة على مدار الأسبوع الماضى.

فقد تمكنت القوات من ضبط 6 هاربين من أحكام بالسجن الجنائى و140 هاربا من أحكام بالسجن المستأنف و70 هاربا من أحكام بالسجن الجزئى، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

كما تمكنت قوات الشرطة بالمديرية والأقسام التابعة لها من تحصيل 132 غرامة جزئية و14 غرامة مستأنفة، وتحرير 3 مخالفات جزئية، وتحصيل 14210 جنيهات، كما تم فحص 63 فندقا و24 شقة مفروشة بجانب فحص 203 مسجلين اشتباه جنائى و20 مسجل خطر.

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مصر 365