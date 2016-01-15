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احالة ثلاث مهندسين بالإدارة الهندسية بالباجور للنيابة العامة

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احالة ثلاث مهندسين بالإدارة الهندسية بالباجور للنيابة العامة احالة ثلاث مهندسين بالإدارة الهندسية بالباجور للنيابة العامة

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إحالة ثلاثة مهندسين بالإدارة الهندسية بالباجور إلى النيـابة العامة وهم المهندس "س. س. ا" والمهندس "ع. ع. م " والمهندس "ا. ع. ف" ووقفهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات أيهما اقرب كما أمر بإيقاف الترخيص الصادر للمواطن "ع. ش. ع" بكفر الخضرة وذلك لقيام المهندسين باصدار ترخيص له بالمخالفة المتعمدة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 ووجود مخالفات مالية .

هذا وقد أكد عبد الباسط أن المحافظة ستضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه خرق القانون والتحايل عليه مؤكدا ان الفساد اصبح آفة المجتمع ومحاربته بحسم هو واجب وطنى وان اولى خطوات مكافحة الفساد هي مواجهته بتطبييق القانون على الجميع دون محاباة او تمييز مؤكدا ان محاربة الفساد هى مسئولية المواطن والحكومة معا .

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مصر 365