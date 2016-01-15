التحقيق فى إهمال طبى لوفاة سيدة حامل مشتبه بإصابتها بأنفلونز الطيور بالدقهلية

بدأت مديرية الصحة بالدقهلية والإدارة الصحية بالسنبلاوين فى التحقيق فى واقعة إهمال طبى تسبب فى وفاة سيدة حامل.

وقد كشفت التحقيقات الأولية دخول السيدة شرين ا 29 سنة مقيمة ومتزوجة بقرية الجليلة التابعة لمركز السنبلاوين حامل فى الأسبوع 32، و مصابة بالتهاب رئوى حاد واشتباه إصابتها بأنفلونزا الطيور.

وقد وصلت إلى استقبال مستشفى السنبلاوين الساعة الخامسة، وانتظرت داخل الاستقبال أكثر من 6 ساعات بدون توقيع الكشف عليها أو متابعة الحالة، وبعد أن ساءت الحالة استدعى أهل المريضة سيارة إسعاف، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولى، وتم سحب ماسحة لها من الحلق وإرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة، ولكنها فارقت الحياة ، وتجرى التحقيقات مع مدير المستشفى والأطباء النبطشيين بالمستشفى وطاقم التمريض.

>