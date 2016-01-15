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محافظ بنى سويف يفتتح مسجد الرحمة بقرية هرم ميدوم بالواسطى

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محافظ بنى سويف يفتتح مسجد الرحمة بقرية هرم ميدوم بالواسطى محافظ بنى سويف يفتتح مسجد الرحمة بقرية هرم ميدوم بالواسطى
افتتح محافظ بني سويف المهندس شريف محمد حبيب يرافقه اللواء أحمد علي السكرتيرالعام، مسجد "الرحمة" بقرية هرم ميدوم" مركز الواسطى بعد احلاله وتوسعته، وأدى صلاة الجمعة، بحضورالنائب بدوي النويشي عضو مجلي النواب وعادل ضيف الله رئيس المدينة وفضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف.

وأوضح "عبد المؤمن" في خطبيته نعمة الأمن والأمان، مشيرا إلى أن ذكرها المولى في كتابه على لسان سيدنا يوسف "ادخلوا مصر إن شاء لله آمنين"، مبينا اهمية نعمة الأمن، حيث كان دعاء سيدنا ابراهيم "رب اجعل هذا البلد آمنا"، منوها إن المساجد تجمع المسلمين ولا تفرقهم.

وهنأ المحافظ الأهالي، عقب الصلاة بهذا الصرح الديني، مشيراً إلى أهمية دور العبادة التي تؤدي إلى خلق أجيال تعي معنى التدين الحقيقي والعمل بروح الإسلام والوسطية والبعد عن العنف.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد مشهور الاستشاري المنفذ للمسجد، أن المسجد تضاعفت مساحته من 200 مترا لتصل إلى 550 مترا، بمشاركة تبرعات الأهالي بباقي المساحة، وأن التكلفة الاجمالية تقارب الـ 2 مليون جنيه، منها 25% جهوذ ذاتية والباقي من وزارة الأوقاف، مضيفا أن المسجد يضم دارا للمناسبات وتحفيظ قرآن ومشغل ومستوصف وغرفة لتعليم الحاسب الآلى.

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مصر 365

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