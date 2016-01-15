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"نعمة الأمن والاستقرار" موضوع خطبة الجمعة بمساجد الوادى الجديد وجنوب سيناء

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"نعمة الأمن والاستقرار" موضوع خطبة الجمعة بمساجد الوادى الجديد وجنوب سيناء "نعمة الأمن والاستقرار" موضوع خطبة الجمعة بمساجد الوادى الجديد وجنوب سيناء
وحّد خطباء محافظة الوادى الجديد فى خطبة الجمعة اليوم عن نعمة الأمن والأمان والاستقرار فى المجتمع، باعتبارها من أهم النعم التى أنعم الله بها على عباده، والتى يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها حتى لا يحل علينا غضبه وسخطه فيتنشر الظلم والجور والاقتتال وتعم الفوضى فى المجتمع نتيجة عدم الحرص على تحقيق الأمن والعيش فى سلام والابتعاد عن الظلم والعدوان.

وتناولت خطب جميع مساجد المحافظة مظاهر الأمن فى المجتمعات والنتائج المترتبة على هذا الأمن والاستقرار من رخاء ورضا من الله، وأمثلة أخرى لأقوام بدلوا نعمة الأمن والاستقرار بالاعتداء والظلم فسلب الله منهم نعمة الأمن وسلطهم على أنفسهم فدمروا مجتمعاتهم بأيديهم وأصبحت حضاراتهم فى زوال.

وقال الدكتور محمد محمود بخيت، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن توحيد خطبة الجمعة عن قضية الأمن والاستقرار، اليوم، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن والأمان الذى تعيشه محافظة الوادى الجديد، متمنيا أن يسود هذا الاستقرار باقى ربوع فى ظل ما تمر به البلاد من أوقات عصيبة تحتاج من كل المصريين أن يتكاتفوا لدرء كافة الأصوات التى تعلو لشق الصف الوطنى وهدم أركان الدولة والمجتمع بالدعوات للخروج والتظاهر وهو ما يخالف الدين والشرع.

وفى محافظة جنوب سيناء أكد الدكتور محمد حماد، خطيب مسجد عبد الرحمن بطور سيناء، فى خطبة الجمعة اليوم، دور رجال الشرطة والجيش الذين يسهرون على أمن الوطن، وذكر حديث النبى "عينان لا تمسهما النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله"، وهو ما يقوم به الجندى الذى يسهر ليحرس بلاد الإسلام.

وتناولت الخطبة ما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية عن نعمة الأمن، وأمن المجتمعات وسلامتها وهى نعمة كبرى يجب شكرها والحفاظ عليها، وأن الأمن والأمان فى التعامل بين الناس يؤدى إلى استقرار المجتمعات.

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مصر 365

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