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إزالة عبارات مسيئة ومحرضة من سور مدرسة التجارة المتقدمة بدمياط

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إزالة عبارات مسيئة ومحرضة من سور مدرسة التجارة المتقدمة بدمياط إزالة عبارات مسيئة ومحرضة من سور مدرسة التجارة المتقدمة بدمياط
رصدت غرفة عمليات إدارة دمياط التعليمية قيام عناصر مجهولة بكتابة عبارات مسيئة لمؤسسات الدولة، وتحرض على إفساد الاحتفالات المرتقبة ليوم 25 يناير المقبل بكتابة عبارة 25 يناير ثورة، ومن بينها عبارات كتبت على سور مدرسة التجارة المتقدمة.

وتم تكليف أحمد توحيد، مسئول أمن الإدارة، لإزالتها على الفور، وشدد إبراهيم التداوى، وكيل تعليم دمياط، على جميع مديرى المدارس بإزالة أية عبارات مسيئة على أسوار المدارس والالتزام بطلاء أسوار المدارس بعلم .
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