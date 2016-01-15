خطيب"سيدى إبراهيم الدسوقى":نعمة الأمن والأمان مقدمة على الرزق والعبادة

توحدت خطبة الجمعة بمساجد محافظة كفر الشيخ، وكانت عن "نعمة الأمن والأمان"، وموقف الإسلام من التخريب والتدمير والقتل والترويع.

وقال الشيخ"محمد فكيه" خطيب الجمعة، بمسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، أكبر مساجد المحافظة، فى خطبته، إن نعمة الأمن والأمان من أفضل النعم التى من الله بها علينا، وإنه بدون الأمن والأمان لا يستطع الإنسان أن يعيش على هذه الأرض، كما أن القرآن الكريم فى آياته الكريمة قدم نعمة الأمن عن الرزق، وقدم نعمة الأمن والأمان عن العبادة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم أن يروع الإنسان أخيه أو يشير إليه ولو بحديدة، فقال"من حمل علينا السلاح فليس منا".

وأضاف الشيخ فى خطبته، أن من يؤمّن الناس فى الدنيا يؤمّنه الله يوم القيامة، مؤكداً نريد أن يتحقق الأمن والأمان فى مصرنا الحبيبة، ولن يتحقق إلا بالرجوع إلى الله وتحقيق الإيمان.

وأكد فكيه، فى خطبته، أن الأمم لن تتقدم أو تنهض إلا بتوفير الأمن والأمان والهدوء، وطالب بالنظر للدول المجاورة لنا التى تفككت بسبب الأعداء الذين لا يريدون لها ولنا الخير مثل ليبيا وسوريا والعراق، ويريدون ذلك أيضا لمصر لتحقيق المصالح لدولة صهيون، ومصر ستظل بمشيئة الله آمنة مستقرة؛ لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك فى قرآنه الكريم.